Gustaaf en Lea vieren gouden huwelijk 25 juli 2018

Gustaaf Beeckmans (72) en Lea Verhumst (69) uit de Poortstraat in Liedekerke vierden hun gouden huwelijk. Gustaaf was schrijnwerker bij De Geyndt. Lea poetste op het Ministerie van Volksgezondheid. Beiden houden van wandelen. Gustaaf volgt de wielerwedstrijden en Lea speelt graag Sudoku. Ze kijken tv, onderhouden de tuin en genieten van een wijntje of een cavaatje en van het gezellig bijpraten met de buren. Ze zijn de ouders van Anja en Sabrine.





(SMH)