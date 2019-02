Grootste dropping van Vlaanderen komt naar Liedekerke: 1.000 deelnemers gaan uitdaging aan Michiel Elinckx

21 februari 2019

15u49 0 Liedekerke Zaterdagavond nemen 994 mensen mee aan het dropping-spel The Challenge in het centrum van Liedekerke. De kantine van VK Liedekerke vormt de startplaats, deelnemers kunnen een tocht tot 20 kilometer in het donker stappen. Oud-leiding van KLJ Vlezenbeek zit achter de organisatie.

De Speelvogel is een vereniging uit Vlezenbeek, opgericht door enkele oud-leiders van KLJ Vlezenbeek. Rond de eeuwwisseling kwamen ze met een lumineus idee: de organisatie van dropping-spel The Challenge. Wat startte met slechts tientallen deelnemers, mondde uit in een mega-evenement. Zaterdagavond komt de tweejaarlijkse dropping naar Liedekerke, waar 994 mensen aan de start zullen staan. “Het concept is simpel: groepjes van zes tot twaalf mensen verzamelen zich aan een punt, die ze op voorhand konden raden via enkele opdrachten”, zegt organisator Steven Mathieu. “Dit jaar heeft iedereen de startplaats - de kantine van VK Liedekerke - kunnen achterhalen. Vanuit de vertrekplaats wordt de tocht uitgestippeld die de deelnemers kunnen ontcijferen via enkele benodigdheden, zoals stafkaarten, kompas en een bolletje-pijltje-route.”

Meer vrouwen dan mannen

Schrik dus niet als u zaterdagavond een hoop mensen langs uw achtertuin ziet passeren, want de dropping loopt langs smalle baantjes en velden. In een mum van tijd waren alle plaatsen voor de dropping bezet. “Opvallend: de meeste deelnemers zijn tussen 30 en 55 jaar. Nog opvallender: er doen meer vrouwen dan mannen mee”, aldus Mathieu. “Hoe dat komt? Geen flauw idee. Een dropping-spel is wel een vorm van nostalgie. In een jeugdbeweging is de dropping een van de jaarlijkse hoogtepunten. Mensen willen die sfeer nog eens herbeleven. Ervaren groepen doen ook mee voor de competitie. Zij willen het langste parcours in de snelste tijd afleggen. Daarnaast is het een ideale teambuilding voor bedrijven. Zaterdag zullen deelnemers vanuit alle hoeken van Vlaanderen aan de start staan - van Antwerpen tot Limburg. The Challenge begint nationale bekendheid te verwerven.”

Omliggende gemeenten

Waar de tocht exact loopt, blijft vooralsnog een geheim. Mathieu kan wel al verklappen dat de deelnemers niet enkel in Liedekerke zullen blijven. “De omliggende gemeenten zullen tijdens de tocht ook aan bod komen. Voor de groepen die het parcours aan een rustiger tempo afhaspelen, zijn er rustposten, waar er een drankje en versnapering wordt aangeboden.”

Organisatorisch kluwen

1.000 wandelaars door het holst van de nacht sturen: het is ook een complex organisatorisch kluwen. De leden van De Speelvogel hameren op de veiligheid van de deelnemers. “Iedereen moet verplicht een fluohesje dragen”, aldus Mathieu. “De eerste en laatste wandelaar van de groep moet eveneens verlichting hebben. Zo zien voorbijgangers altijd de deelnemers komen. De dropping loopt vooral langs rustige gebieden, maar soms kan je natuurlijk eens een auto tegenkomen. De voorbije maanden waren we dag en nacht in de weer om het parcours uit te stippelen. Vooral ‘s avonds gingen we op pad door Liedekerke om de leukste routes te ontdekken. Zaterdagavond komt het maandenlange werk samen in een spannende dropping.” The Challenge start om 17.30 uur aan de kantine van VK Liedekerke.