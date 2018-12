Gratis kerstmaal voor senioren in feestzaal 't Berkenhof Michiel Elinckx

18 december 2018

14u20 0 Liedekerke Thuisverpleging Wendy Van Roy organiseerde dinsdagmiddag een gratis kerstdiner voor de Liedekerkse senioren in feestzaal ‘t Berkenhof.

Het was de tweede editie van het gratis kerstmaal voor de senioren. Traiteur Ronny bood een gratis driegangenmenu aan, nadien konden de senioren zich aan een dansje wagen. “We merken veel eenzaamheid bij onze patiënten”, zegt Wendy Van Roy, die de namiddag organiseert. “Soms zijn wij hun enig contact. Daar moet dringend verandering in komen. Wij zorgen dan ook voor een onvergetelijke dag. ‘s Ochtends wordt iedereen gratis verzorgd, in de namiddag krijgen ze een heerlijk kerstmenu geserveerd. Traiteur Ronny vond het een nobel initiatief en biedt het kerstdiner volledig gratis aan. Ouderen hebben nood aan waardering door hun naasten. Ik merk dat ze wekenlang naar deze dag uitkijken.” Ook volgend jaar zal er een gratis kerstdiner georganiseerd worden. Waarschijnlijk zullen dan andere zelfstandigen op de kar springen. “Veel mensen willen ons project helpen. Iedereen is welkom. Hoe meer helpende handen, hoe mooier we de dag kunnen maken voor de senioren.”