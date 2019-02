Golf van solidariteit voor Tara: tientallen inzamelacties moeten geld in het laatje brengen voor aankoop protheses Michiel Elinckx en Tom Vierendeels

24 februari 2019

12u08 0 Liedekerke Het verhaal van Tara De Bolle laat niemand onberoerd. De 33 jarige-moeder uit Liedekerke verloor haar armen en benen na een vleesetende bacterie. Het verhaal van Tara De Bolle laat niemand onberoerd. De 33 jarige-moeder uit Liedekerke verloor haar armen en benen na een vleesetende bacterie. Na haar getuigenis ontstond een golf van solidariteit in het Pajottenland. Tientallen inzamelacties worden momenteel op touw gezet, verenigingen zetten zich in om zoveel mogelijk geld in het laatje te brengen.

Tara De Bolle werd eind december getroffen door een vleesetende bacterie. De gevolgen waren desastreus: ze verloor haar beide onderarmen en benen. Familie en vrienden richtten vzw Hart voor Tara op om geld in te zamelen voor de aankoop van elektrische protheses. De benefietactie kon meteen op veel steun rekenen. Inwoners en verenigingen gingen aan de slag en startten massaal inzamelacties op. Een van de acties is de verkoop van sjaaltjes door Monile & More waarvan de opbrengst integraal naar ‘Hart voor Tara’ gaat. “De zus van Tara is een hele goede vriendin van mijn moeder en tante”, verklaart Lieselot De Smet uit Liedekerke. “Ik wist dus wat haar was overkomen en dat greep mij enorm aan. Daarom speelde al snel het idee om iets op poten te zetten.” Monile & More biedt juwelen en accessoires aan, die alleen maar via Facebook en Instagram verkocht worden. “Door de naam van de benefietactie en het logo, dachten we onmiddellijk aan de sjaaltjes met een hartjesmotief. Die worden voor tien euro verkocht, en de opbrengst gaat dus naar Tara.”

200 sjaaltjes

En heel wat mensen willen Tara duidelijk steunen. “Maandag is de verkoop gestart, en de voorraad is er al volledig door”, luidt het. “Intussen zijn er al een tweehonderdtal sjaaltjes de deur uit, en de bestelling blijven komen. Normaal gezien wordt er een keer per week geleverd. Dat wordt persoonlijk aan huis gedaan, maar het aantal levering is nu om te kunnen blijven volgen opgetrokken tot drie per week. Vanuit Liedekerke en de omliggende gemeenten steunen mensen Tara, maar zelfs uit Baasrode, Aalst en Pepingen lopen de bestellingen binnen. Normaal gezien zijn leveringen binnen de tien kilometer gratis, maar door het succes proberen we nu ook verder te gaan en die dan te groeperen. Gelukkig sta ik er niet alleen voor en krijg ik hulp van Celina Torgo Ribeiro. Op het benefietevenement zal Monile & More ook aanwezig zijn met een standje waar de sjaaltjes gekocht kunnen worden.”

Tientallen acties

Er zijn intussen ook al meer dan 170 spaarpotten verdeeld onder lokale handelaars. “En dat is niet het eindgetal”, zegt Jacky Delcour, die de actie coördineert. “Ik schuimde over heel Vlaanderen alle winkels af om gratis spaarpotten in te zamelen. Tot nu toe hebben we 215 potten, die in de handelszaken van Liedekerke en omstreken komen.” De fundraising voor Tara leverde intussen 3.732 euro op. Daarnaast zijn er nog tal van acties. Zo verkoopt Muriel Zoet Zuur artisanale pralines op de markt. Collega’s van Tara hebben in het Brussels justitiepaleis wafels gebakken en tiramisu gemaakt om te verkopen. Toneelgroep De Waag schenkt per verkochte kaart van hun nieuwe voorstelling een euro aan Tara. De Liedekerkse supportersclub VKL Daatmet organiseert bij hun volgende thuiswedstrijd een tombola voor Tara. Ook buiten de Liedekerkse grenzen wordt er geld ingezameld. In Herne wordt er eind mei een modeshow gedaan. Tot slot schenkt Sophie Fastenaekels Make-Up bij elke make-up sessie 5 euro aan vzw Hart voor Tara. “De solidariteitsacties lopen als een trein”, zegt Jena Van Belle, nicht van Tara. “Wie zijn actie wil laten registreren, kan vzw Hart voor Tara contacteren. Dan zetten we de actie onder meer op de site.”

Zelf doneren? Hier vind je alle info terug van Hart voor Tara

