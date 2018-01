Gewezen basketprof opent Sportkaffee Bokaal 24 januari 2018

02u28 0 Liedekerke Oud-basketballer Frank Van Impe (50) is de nieuwe uitbater van de cafetaria in jeugdcentrum Bokaal. De voormalige speler van onder meer Okapi Aalstar wil er lokale sportclubs op hun wenken bedienen.

Van Impe is allesbehalve een onbekende in de streek rond Aalst. Hij was jarenlang profspeler voor onder meer Gent, Bergen en Okapi Aalstar. Tot 2016 was hij ook sportief manager van die laatste club. Eerder baatte hij op de Aalsterse Grote Markt al Café Safir uit.





Achter de tapkranen van Sportkaffee Bokaal heeft hij intussen een nieuwe uitdaging gevonden. "Via schepen Steven van Linthout kwam ik op het idee om de cafetaria van JC Bokaal uit te baten", zegt Van Impe. "Ik heb ervaring in de horeca en ben graag actief binnen de sportwereld. Dit leek me een unieke kans."





Frank - overigens een achterneef van Lucien Van Himpe en zelf gebeten door de wielersport - richt zich dan ook op lokale sportverenigingen en bezoekers van het zwembad of de schaatsbaan. "Voor mountainbikers zal er een hogedrukreiniger beschikbaar zijn, zodat ze hun fiets hier kunnen reinigen", klinkt het. "Voorts zullen er tal van activiteiten zijn. Mijn café ademt sport uit, met de televisieschermen en een Eddy Merckx-fiets aan het plafond."





De komende weken beloven alvast hectisch te worden. Zo zit Van Impe volop in de voorbereidingen voor carnaval. "Dat wil ik zeker niet missen!" (MEN)