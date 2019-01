Gemeentebestuur organiseert denkavond rond burgerparticipatie Michiel Elinckx

28 januari 2019

13u42 0 Liedekerke Het gemeentebestuur houdt een denkavond rond participatie voor burgers op vrijdag 15 februari in GC Warande.

Het college wil de stem van de burger ook horen. Daarom organiseert het een denkavond, waarbij iedere burger feedback mag geven en visie rond participatie ontwikkeld kan worden. Het gesprek wordt onder meer begeleid door experten. “De resultaten van deze gespreksavond gebruiken we om de visie op participatie in Liedekerke uit te werken. De komende jaren vormt dit de leidraad bij het beleid”, laat het bestuur weten. De denkavond start om 19.30 uur. Inschrijven kan ten laatste op 12 februari via uit@liedekerke.be of aan de balies van het gemeentehuis of vrijetijdshuis.