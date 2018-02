Gemeentebestuur herbekijkt beveiliging na inbraak in bibliotheek 16 februari 2018

02u40 0 Liedekerke Het gemeentebestuur van Liedekerke gaat de beveiliging van de bibliotheek onder de loep nemen na de inbraak van woensdagavond.

Rond 19 uur al waagde de verdachte zich aan de inbraak in het centrum van de gemeente. Hij kon zich toegang verschaffen door het raam van een kantoor aan de zijkant te forceren. "Toen begon het alarm te loeien, waarop iemand van het personeel met wachtdienst ter plaatse ging", weet schepen Hans Eylenbosch (sp.a). "Buiten stond er een man van 25 à 30 jaar die tegen die persoon zei dat de daders waren gaan lopen. Vermoedelijk was dat echter de dader zelf.





2 koffers gestolen

Het personeelslid liep naar binnen om het alarm uit te schakelen en verwittigde de politie." Er werd een klopjacht georganiseerd met ploegen op de grond en in de helikopter, helaas zonder resultaat. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. "Er werden twee koffertjes gestolen", weet Eylenbosch. "Die lijken op geldkoffers, maar er zaten enkel sleutels in. Er werden ook twee kasten geforceerd."





De beveiliging gaat nu herbekeken worden. "Bedoeling was al om de bibliotheek en gemeenschapscentrum De Warande 'sleutelloos' te maken", besluit de schepen.





Elektronisch betalen

"Je zou dan enkel kunnen binnengaan met een badge en door een programmatie die we kunnen aanpassen enkel binnen bepaalde uren. We gaan de uitrol hiervan nu proberen te versnellen.





Daarnaast gaan we nog extra de nadruk proberen te leggen op elektronisch betalen in de bib, om zo overdag nog minder cash te hebben."





(TVP)