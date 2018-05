Gemeente zoekt voorzitters voor stembureau 31 mei 2018

02u49 0

De gemeente is nog op zoek naar geschikte kandidaten die voorzitter willen zijn van een stembureau tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Ieder stembureau heeft een voorzitter nodig. Het presentiegeld bedraagt 27 euro. Elk bureaulid ontvangt van het gemeentebestuur als extra een cadeaucheque. De stembureau's openen om 7 uur. Na de sluiting van het bureau, om 15 uur, moeten de leden enkele administratieve taken afhandelen. Wie zich kandidaat wil stellen, kan zich inschrijven via bevolking@liedekerke.be.





(MEN)