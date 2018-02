Gemeente wil heldhaftige bakker medaille geven 22 februari 2018

02u56 0 Liedekerke Het gemeentebestuur van Liedekerke heeft bij het Carnegie Hero Fund een aanvraag ingediend om bakker David De Mey te huldigen met een medaille.

David was op 6 februari omstreeks 5.30 uur 's ochtends de eerste die een woningbrand in de Poortstraat opmerkte. Met gevaar voor eigen leven haalde hij drie gezinsleden één voor één naar buiten. Dankzij zijn tussenkomst bleven ze ongedeerd, al moest David wel zelf naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook ingeademd had.





De commissie van het Carnegie Hero Fund zal zich nu buigen over de heldendaad van David, die er zelf overigens erg nuchter bij blijft. "Het is een ereteken, en dat mag je niet weigeren", zegt hij. "Maar ik ga nu ook niet naast mijn schoenen lopen, en zal gewoon elke dag mijn werk doen. Ik heb het ook niet voor die medaille gedaan. Het was mijn burgerplicht." (TVP)