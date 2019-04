Fuif in café Pajot ten voordele van door brand getroffen koppel Tom Vierendeels

05 april 2019

20u01 0 Liedekerke Enkele vrienden van het door brand getroffen koppel uit de Stationsstraat organiseren volgende week een fuif in café Pajot. Met het feest willen de organisatoren geld inzamelen om zo Fernand en Gloria een extra financieel steuntje te geven. Ze verloren niet alleen alles, hun huis zal ook volledig afgebroken moeten worden.

In nood kent men zijn vrienden. Iets dat Fernand Depril (67) en zijn vriendin Gloria ‘Gloke’ Buyl nu meer dan ooit beseffen. In de nacht van 27 op 28 maart brak er brand uit in hun 150 jaar oude woning. “Afgelopen zondag belde ik Freddy Van der Linden op, de uitbater van café Pajot”, vertelt Donald De Kock, ook gekend als dj Ducky. “Fernand en Gloria zijn vrienden van ons. Voor mij al heel lang doordat we buren waren, en voor Freddy kent ze als klanten in zijn café. Ik vond dat we iets moesten ondernemen voor hen, gewoon uit sympathie en uit vriendschap. Freddy was onmiddellijk akkoord en zonder dat we iets vroegen boden verschillende andere mensen spontaan hun hulp aan.”

En de afgelopen dagen kreeg het concept vorm. “Komende zaterdag 13 april organiseren we vanaf 18 uur een steunactie in het café onder de naam A-PRIL PARTY”, verduidelijkt Freddy. “Verschillende mensen waaronder zelfstandigen en andere café-uitbaters sponsoren vaten bier. De pintjes van die vaten worden aan twee euro verkocht en de opbrengst gaat integraal naar Fernand en zijn vriendin. Momenteel zitten we al aan vijf à zes vaten bier. Onder meer enkele lokale clubs hebben al laten weten dat ze met hun ploeg zullen afzakken. Daarnaast zal er ook een hamburgerkraam staan. De uitbater daarvan schenkt per verkochte consumptie vijftig cent aan de spaarpot.” Donald zelf zal als dj Ducky samen met zijn collega-dj Karel plaatjes draaien om er een groot feest van te maken.

Fernand en Gloria waren zelf nog niet op de hoogte tot onze ontmoeting vrijdagavond. Na wikken en wegen en het maken van enkele duidelijke afspraken gaf hij zijn vrienden groen licht. “Die steun doet natuurlijk wel deugd, maar ik zeg toch tegen iedereen dat ze dat allemaal niet moeten doen”, klinkt het bescheiden. “We verblijven nu in een noodwoning en verschillende vrienden kwamen al kledij en elektronische apparaten aanbieden. Zelf kijken we intussen uit naar een nieuwe woonst om te huren of te kopen – die van ons moet volledig uitgebroken worden.” Gloria beseft dat ze alsnog aan erger ontsnapt zijn. “Ik lag boven te slapen toen Fernand riep dat er brand was uitgebroken”, vertelt ze. Fernand zelf is een moeilijke slaper, een voordeel in dit geval aangezien hij wakker werd door de geur van de rook. “Ik geraakte niet meer naar beneden”, gaat ‘Gloke’ verder. “Een andere slaapkamer stond intussen al in lichterlaaie. Ik vluchtte naar de badkamer waar ik de douche liet lopen en mij vervolgens op de grond legde. Uiteindelijk kon Fernand een ladder aan het raam plaatsen zodat ik naar buiten kon klimmen. Ik ben echt aan de dood ontsnapt.” Fernand ondernam intussen nog verschillende bluspogingen met emmers water en een tuinslang, maar door de houten structuur van de woonst verspreidden de vlammen zich razendsnel. Over de oorzaak is nog altijd geen duidelijkheid. “Het vuur ontstond in de woonkamer waar onder meer de televisie staat”, weet Fernand. “Mogelijk gaat het dus om een kortsluiting, maar met zekerheid valt het niet te zeggen.”