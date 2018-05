Frans en Catharina zijn platina koppel 29 mei 2018

Frans Timmermans (93) en Catharina Sneppe (89) uit de Muilenstraat in Liedekerke vierden hun 70 jaar huwelijk. Ze leerden elkaar kennen op de kermis 'Te Zot' in de Guldenstraat. Frans was elektricien bij De Lijn, vroeger 'den Boerentram'. Catharina deed het huishouden. Vroeger gingen ze vaak dansen bij 'Bolle Jan'. Ze volgden de koersen in de omgeving en op tv en pikten graag een dagreis mee.





Frans werkte graag in de tuin. Ze zagen hun gezin uitgroeien met de kinderen Albert en Greta, de kleinkinderen Tina, Tim en Joni en achterkleinkind Jan.





(SMH)