FOTO’S. Grote politie-oefening op site van Civiele Bescherming Tom Vierendeels

05 november 2018

20u51 4 Liedekerke De lokale en federale politie hebben maandag op de site van de Civiele Bescherming een grote oefening georganiseerd. Verschillende eenheden en agenten trainden er op het handhaven van de orde. Daarbij werd ook het waterkanon en zelfs traangas ingezet.

Het ging om een gezamenlijke oefening van het interventiekorps van de federale politie Brussel, verschillende agenten van lokale zones in Halle-Vilvoorde die opgeroepen kunnen worden bij demonstraties en de mobiele eenheid van de Antwerpse lokale politie. “Recent ontdekten we deze site als een ideale plek om te oefenen”, zegt commissaris Johan Van Moer van de federale politie. “Jaarlijks gaat er zo’n oefening ergens door.” Terwijl lokale agenten twee verplichte trainingen per jaar moeten doen, ligt dit aantal bij het interventiekorps op acht. “Vandaag werden ook de sproeiwagen en hondengeleiders betrokken bij de oefening.”

De volledig namiddag en avond draaide om een vooraf afgesproken scenario. “In eerste instantie diende een bezet ‘kraakpand’ op de site ontruimd te worden”, gaat Van Moer verder. “Nadien moesten de ‘krakers’ teruggedreven worden. Vervolgens ging op het ‘gemeenteplein’ een verboden demonstratie door van mensen die tegen de ontruiming van het gebouw waren.” En de scenario’s waren levensecht. De ‘actievoerders’ gooiden stenen en houtblokjes richting hun collega’s, wat beantwoord werd met het waterkanon en traangas.

De oefeningen zijn nodig om de technieken blijvend onder de knie te hebben en ook te kunnen samenwerken met andere diensten en eenheden uit andere arrondissementen.