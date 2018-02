Even sigaretten halen: 45 dagen rijverbod 20 februari 2018

02u34 0

S.R. moet een rijverbod van 45 dagen uitzitten nadat hij op 2 januari van vorig jaar door de politie in Liedekerke uit het verkeer geplukt werd. Hij bleek 1,3 promille alcohol in het bloed te hebben na enkele drankjes met collega's. "Eén van hen was Bob en dus is mijn cliënt veilig thuis geraakt", aldus zijn advocate. "Maar 's avonds heeft hij dan nog wijn gedronken bij het eten. En toen zijn sigaretten op bleken te zijn, is hij toch nog in de auto gestapt om een pakje te gaan kopen. Een verkeerde beslissing." Naast het rijverbod kreeg S.R., die tien jaar geleden ook al eens veroordeeld werd voor rijden onder invloed, ook een boete van 400 euro.





(BKH)