Etienne en Lucia halve eeuw samen 21 maart 2018

Etienne De Neve (70) en Lucia Heymans (70) uit Liedekerke hebben onlangs hun gouden huwelijksjubileum gevierd. Ze leerden elkaar kennen in een dancing. Hij was bouwkundig tekenaar bij De Geyndt, zij ging aan de slag als stikster bij Lanella in Brussel. Ze houden allebei van dansen, fietsen en lekker eten. Hun gezin groeide met de kinderen Thierry en Danny, en de kleinkinderen Ellen en Charlotte.





(SMH)