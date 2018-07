Emiel en Linda zijn halve eeuw gehuwd 19 juli 2018

Emiel De Schrijver en Linda Platteau uit de Eikenlaan in Liedekerke vierden hun gouden huwelijk. Ze leerden elkaar kennen in een dancing in Liedekerke.





Emiel werkte als bediende bij de krant Het Nieuwsblad en Linda was bediende in een verzekeringsmaatschappij. Beiden houden van wandelen en fietsen. Ze onderhouden de tuin en trekken graag op reis. Het gezin telt drie kinderen - Raphaël, Nathalie en Steven - en de kleinkinderen Stan, Noor en Nette.





(SMH)