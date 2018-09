Elisabeth Debrabandere in de bloemetjes gezet tijdens honderdste verjaardag 05 september 2018

Zopas vierde Elisabeth Debrabandere haar honderdste verjaardag. Elisabeth werd in 1918 in Canada geboren. Ze nam acht jaar geleden haar intrek in WZC Sint-Rafaël. Alle bewoners van het rustoord konden mee genieten van het feest rond de honderdste verjaardag van Elisabeth. Vanwege de bewoners van Liedekerke schonk het Schepencollege een fles Champagne.





(SMH)