Eerste fase omgevingswerken JC Bokaal afgerond 03 augustus 2018

Liedekerke De site rond jeugdcentrum Bokaal steekt in een nieuw jasje. Het gemeentebestuur liet onder meer een petanqueveld aanleggen.

De gemeente Liedekerke voorzag een budget van 235.000 euro voor de omgevingswerken rond JC Bokaal. "Langs de voorzijde van de Bokaal en het zwembad is er voortaan een petanqueveld", aldus sportschepen Steven Van Linthout (CD&V). "Daarnaast is er een mooi terras voor de cafetaria. De fietsenstalling werd verplaatst naar de voorzijde van de sporthal en er is een aparte opslagplaats voor het afval. Tot slot is er een wasplaats voor mountainbikers voorzien aan de voorzijde van het zwembad. Op die manier vormt dit plein een aangename ontmoetingsplek om af te spreken voor of na de sportsessie." In september komen er nog betonnen zitelementen aan de ingang van het zwembad. In een verdere fase komt er nog bijkomend sanitair voor het jeugdcentrum aan de achterzijde van Bokaal. (MEN)