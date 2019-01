Eerste borstvoedingswinkel opent de deuren in Opperstraat Michiel Elinckx

31 januari 2019

18u35 12 Liedekerke Morgen opent Boobs & Blankets zijn deuren in de Opperstraat. Boobs & Blankets is de eerste borstvoedingswinkel van Liedekerke.

Els Saerens is de drijvende kracht achter de winkel. Saerens is zelf moeder van drie kinderen. “Ik geef aan hen borstvoeding”, zegt ze. “Ik vind het een zalig gevoel. Toch merkte ik dat er weinig aanbod was voor vrouwen die borstvoeding geven. Daarom besloot ik om een nieuwe zaak te openen: Boobs & Blankets.” Vrouwen kunnen onder meer kleedjes kopen die gemaakt zijn om borstvoeding te geven. “Daarnaast is er een private ruimte waar klanten kolven kunnen testen. Het is zeer belangrijk dat moeders zich comfortabel kunnen voelen. Er heerst nog een groot taboe rond borstvoeding. De laatste tijd merk ik terug een revival, onder meer door verenigingen, zoals La Leche League. Zij zorgen ervoor dat aanstaande moeders beter geïnformeerd geraken.”

Raad en daad

Boobs & Blankets is de eerste borstvoedingswinkel in de regio. In grotere steden, zoals Gent en Antwerpen, bestaan dergelijke zaken al. “In onze winkel verkopen we ook draagdoeken en -zakken. Onze prijzen variëren van 20 euro tot en met 80 euro - voor ieder wat wils. Daarnaast wil ik mijn klanten bijstaan met raad en daad. Borstvoeding geven is een van de mooiste dingen die je kan doen, en dat wil ik zeker overdragen.” Vrijdagnamiddag is er een openingsreceptie vanaf 16 uur. Zaterdag opent de winkel definitief zijn deuren. Boobs & Blankets is te vinden aan Opperstraat 250.