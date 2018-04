Een congres bracht Antoine en Diana 50 jaar samen 20 april 2018

Antoine Pauwels (68) en Diana Van der Straeten (69) uit de Pekenomenstraat vierden hun gouden huwelijk.





Ze leerden elkaar kennen tijdens een congres van Jehova's getuigen in Antwerpen. Antoine werkte als werfleider bij Resocub en Diana was stikster en huishoudster. Ze houden van country line dance en het beleiden van hun geloof. Ze onderhouden de tuin, pikken een reis mee of kijken tv. Het gezin groeide met de kinderen Tamara, Tabitha, Rebecca, Esther en Abel en de kleinkinderen Loroy, Bowdhy, Loeka, Lazlow, Borr, Ferred, Ella-June, Tanguy en Hannah-Jo.





(SMH)