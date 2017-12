Duo overvalt bankkantoor: directeur lichtgewond 02u26 0

Twee mannen hebben vrijdagavond rond 19 uur, een uur na sluitingstijd, op brutale wijze het Crelan-bankkantoor van Guido Christiaens in de Eduard Schelfhoutstraat overvallen. "Twee verdachten kwamen het kantoor binnen", vertelt Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. "Ze dwongen de bankdirecteur om de sleutel van de kluis te geven. De daders konden zo een onbekende hoeveelheid geldbiljetten buit maken." Dat de daders enorm veel lef hadden staat buiten kijf. Volgens het parket waren de overvallers niet gewapend en zelfs niet gemaskerd. "De bankdirecteur liep wel lichte verwondingen op omdat de verdachten hem klappen gaven. De twee mannen vertrokken vervolgens met een voertuig in de richting van Liedekerke-centrum." Ze verdwenen spoorloos.





De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de daders. Guido Christiaens, ook bestuurslid bij de vzw Liedekerkse Pijl, was afgelopen weekend onbereikbaar voor commentaar. Een van de aanwezigen vrijdagavond, mogelijk een bediende, liet vrijdagavond wel weten niet te willen reageren omdat ze nog te zwaar aangeslagen waren door de feiten. Hoe de bankdirecteur het stelt is niet duidelijk. Een beschrijving van de twee mannen en hun wagen is evenmin voor handen. (TVP)