Drinken doet u dit jaar duurzaam PARKCONCERTEN ZETTEN 1.000 HERBRUIKBARE BEKERS IN MICHIEL ELINCKX

12 juni 2018

02u39 0 Liedekerke De Parkconcerten gaan de Gentse Feesten achterna. Toch wat ecologie betreft, want wie er dit jaar een biertje of cola drinkt, doet dat uit een herbruikbare beker. En die worden ook door de organisatoren zelf afgewassen.

Evenementenbureau Maspoe organiseert nu al voor de vierde keer de Parkconcerten in het Warandepark. Met een nieuwigheid dit jaar: herbruikbare bekers. "Zo willen we het milieu een handje helpen", zegt Benjamin Adam van Maspoe. "In totaal zullen er duizend herbruikbare bekers zijn. Concertgangers zullen ook geen waarborg moeten betalen - dat wordt een beetje te moeilijk. Maar het is dan ook een grote test voor ons. En we kunnen alleen maar proberen om de Parkconcerten duurzamer te maken."





De bekers zullen na gebruik niet door een externe firma afgewassen worden. Na de optredens steekt Maspoe zelf de handen uit de mouwen. "Het gaat om duizend bekers, dus dat is een hele klus", klinkt het. "Maar dat zal wel lukken. Herbruikbare bekers zijn een trend. Afgelopen week maakten de organisatoren van de Gentse Feesten bekend dat zij er ook voor kiezen. Al worden de bekers daar wel schoongemaakt door een firma uit Luik."





Om het gebruik van de bekers te stimuleren, zullen ook enkele acties opgezet worden. Zo kunnen kinderen gadgets winnen wanneer ze een bepaald aantal bekers inleveren. "Wie twintig bekers terugbrengt, krijgt een cadeau", knikt Adam. "We moéten de bezoekers ook stimuleren, want het is vooralsnog een vraagteken hoeveel er aan het einde van de rit over zullen blijven. De gemeente Liedekerke staat wel borg voor de duizend bekers, anders zouden we dit nooit doen - we zouden er onze broek aan scheuren. Als het project een succes is, zullen de bekers volgend jaar terugkeren."





Drie keer drie

Het concept van de Parkconcerten blijft voorts ongewijzigd: drie zomerse vrijdagavonden, met telkens drie bands op het podium. "En de toegang blijft gratis. Op vrijdag 29 juni pakken we uit met stevig gitaarwerk. Dan maken coverband Commerwell en Wildheart uit Roosdaal hun opwachting." Op vrijdag 3 augustus is het aan Paul Severs, die zijn grootste hits zal brengen. De laatste avond, op vrijdag 31 augustus, wordt er één voor de mannen van Houston's Problem, gekend van The Voice van Vlaanderen. De concerten starten steeds om 19 uur. "We proberen altijd een mix te bieden van lokaal talent en iets bekendere namen", geeft Adam nog mee. "Vorig jaar hadden we een uitstekende editie. De Parkconcerten beginnen een echte traditie te worden in Liedekerke. Hopelijk kunnen we die lijn doortrekken."