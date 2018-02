Dirk Lodewijk trekt lijst sp.a./Vooruit 10 februari 2018

02u26 0 Liedekerke Schepen Dirk Lodewijk zal de lijsttrekker zijn voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor sp.a/Vooruit. Vlaams parlementslid Katia Segers staat op de tweede plaats.

Lodewijk is momenteel de schepen van Mobiliteit. De partij koos ook voor een nieuwe naam. "Met de naam sp.a/Vooruit kiezen we voor verruiming", zegt Dirk Lodewijk. "Met een hechte ploeg van vertrouwde gezichten, aangevuld met nieuwe kandidaten en aanstormend talent, trekken we naar de verkiezingen." Vanaf 10 februari gaan de partijleden met een enquête bij de inwoners. Daar wordt hun mening gevraagd over het voorbije beleid en de prioriteiten voor de komende zes jaar. De volledige sp.a-lijst wordt de komende weken bekendgemaakt. (MEN)