Dienstvoertuigen krijgen volgsysteem 28 mei 2018

02u41 0

Alle gemeentelijke dienstvoertuigen worden uitgerust met een voertuigvolgsysteem. Hierbij wil het gemeentebestuur de rijtijden en -afstanden nakijken om de CO2-afdruk in kaart te brengen. "Zo willen we onze ecologische voetafdruk op termijn verkleinen", zegt burgemeester Luc Wynant (CD&V). "Deze maatregel kadert in het burgemeestersconvenant. Onze gemeente engageert zich om zijn CO2-uitstoot met minstens 20 procent te verminderen tegen 2020." Oppositielid Patrick Asselman (Open Vld) was niet akkoord met het nieuwe systeem.





"Op den duur wordt iederéén gevolgd. Onze gemeentediensten kunnen niet meer gaan en staan waar ze willen, zonder dat iemand het opvolgt." (MEN)