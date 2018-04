Deadline station schuift weer op JUNI IS NIEUW DOEL VOOR EINDE WERKEN, MAAR MOGELIJK LUKT OOK DAT NIET MICHIEL ELINCKX

17 april 2018

02u42 0 Liedekerke De herinrichting van de stationsomgeving zal nog zeker tot juni duren, zo bevestigt spoorwegnetbeheerder Infrabel. Maar de kans dat alles dan ook echt achter de rug is, blijft klein. Mobiliteitsschepen Dirk Lodewijk (sp.a) is de opschuivende deadline intussen grondig beu.

De Liedekerkse stationsomgeving wordt al sinds 2014 volledig vernieuwd. Infrabel, NMBS en het Agentschap Wegen en Verkeer staan in voor die grondige werken. De eerste deadline - eind 2017 - werd niet gehaald. Vervolgens werd april van dit jaar - nu dus - voorgesteld als einddatum. Maar ook dat blijkt te optimistisch geweest te zijn. Juni zou nu het streefdoel zijn, maar de kans is klein dat het dan wel allemaal afgerond zal zijn.





"Dit bouwproject wordt uitgevoerd door verschillende partners", zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. "Een kleine vertraging was dus mogelijk. Maar er zijn zoveel factoren die de werken kunnen beïnvloeden, zoals de weersomstandigheden. De basisinfrastructuur staat er nu, en de pendelaars kunnen probleemloos de trein nemen in Liedekerke. Maar de afwerking van het station laat op zich wachten. Vooral de overkapping van de perrons neemt tijd in beslag. We geven toe dat daar een probleem is, waardoor de vooropgestelde deadline in juni wellicht niet gehaald wordt."





Schuilhuisjes?

Ook de schuilhuisjes staan nog altijd niet op de perrons. Als het regent, kunnen reizigers enkel in het stationsgebouw terecht. "Dat is inderdaad niet zo fijn", geeft Baeken toe. "Maar we doen er alles aan om de werken zo snel mogelijk klaar te krijgen. We hebben grotendeels op schema gezeten, enkel op het einde waren er vertragingen. Maar als je het geheel bekijkt, is dit tijdsschema niet zo abnormaal. Zulke complexe werken kunnen enkele maanden vertraging oplopen."





Klaar in... 2525

De vertragingen veroorzaken alleszins heel wat frustraties bij de inwoners. Onlangs werd de einddatum van de werken op de officiële infoborden nog overplakt, en een onbekende wijzigde de datum naar het jaar 2525. De opvallende sticker werd intussen weggehaald. Intussen is ook mobiliteitsschepen Dirk Lodewijk niet te spreken over de gang van zaken. "Terwijl we op voorhand wisten dat die vooropgestelde deadlines niet haalbaar waren", zegt hij. "Vooral Infrabel en de NMBS hebben boter op het hoofd. De communicatie tussen beide partijen verloopt erg slecht. Intussen horen we dat de werken in juni klaar kunnen zijn, maar ook dat zal wellicht niet gehaald worden. Het wordt een huzarenstukje om in zes weken tijd het station te overkappen. Als het van de gemeente afhangt, dan komt er in juni zeker geen openingsplechtigheid. Dat kan pas wanneer het station volledig afgewerkt is."