De Motoen speelt 'Vier x Molière' 15 februari 2018

Toneelvereniging De Motoen brengt van 2 tot en met 10 maart 'Vier x Molière' op de planken, een stuk gebaseerd op vier teksten van de beroemde Franse schrijver. Met scènes uit Le Bourgeois Gentilhomme, De ingebeelde ziekte, Tartuffe en De Vrek wil De Motoen het publiek verwennen met fijnzinnige humor. Magda Van der Aa kneedde de teksten samen tot een geheel, de regie is in handen van Thomas De Wit. Het toneelstuk wordt opgevoerd in GC Warande. Tickets via info@demotoen.be of www.demotoen.be. (MEN)