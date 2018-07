Dan toch geen halve finale op groot scherm SCHEPEN BLAAST EVENEMENT AF "WEGENS NEGATIEVE REACTIES" TOM VIERENDEELS

09 juli 2018

02u45 0 Liedekerke De halve finale van morgen wordt nu toch niet op groot scherm getoond. Schepen Steven Van Linthout (CD&V) had vrijdagavond nochtans aangekondigd dat alles in orde was, maar schaft het evenement nu af. Naar eigen zeggen werden de negatieve reacties op het initiatief hem te veel.

Het grote Brazilië werd vrijdagavond door de Rode Duivels naar huis gespeeld. Her en der worden locaties met grote schermen uitgebreid of komen er nieuwe initiatieven. Dat laatste was ook in Liedekerke het geval. Schepen Steven Van Linthout (CD&V) kondigde vrijdagavond om 22 uur aan dat de halve finale van morgen uitgezonden zal worden op grote schermen in de zaal van GC Warande. Sommigen onthaalden het initiatief positief, anderen stelden zich vragen bij de organisatie. Verschillende mensen vonden het geen goed idee om de vertoning binnen te organiseren met de huidige temperaturen. Zij pleitten voor een scherm in het park of op een van de parkings in het centrum. Volgens Van Linthout was dat onmogelijk omdat het huren van ledschermen te duur zou zijn en het organiseren van een buitenevenement moeilijker is. Anderen vonden het dan weer vreemd dat er nu pas met die halve finale schermen komen, en niet eerder. Na alle negatieve reacties heeft de schepen het evenement nu afgeblazen.





Beschuldigingen

Schepen Van Linthout in een bericht op sociale media. "Teleurgesteld stel ik vast dat heel wat mensen dit initiatief afbreken, valse beschuldigingen uiten aan mijn adres, ik krijg bedreigingen enzovoort", schrijft hij. "De versiering was in orde, de schermen werden al getest, de drank was besteld bij een lokale handelaar en de aanvraag voor Sabam lag klaar. Al maanden vecht ik tegen negativisme en ik ben het even moe om op te boksen tegen mensen die altijd alles willen afbreken."





N-VA-gemeenteraadslid Berdien Van Den Abeele: "Wij denken dat de schepen het evenement enkel wil organiseren om zichzelf te profileren met de verkiezingen in zicht." Maar volgens vzw De Plesj Rockt, waarvan de schepen lid is, wordt het evenement georganiseerd door de vzw en niet door de schepen alleen. Toch schort er volgens Van Den Abeele wel meer aan de organisatie van het evenement dat intussen afgeschaft is. "Zo is er een sportvereniging die deze zomer elke dinsdagavond die zaal gebruikt voor een training", weet Berdien. "De verantwoordelijke van de sportclub kreeg meermaals bevestiging dat er nooit een probleem zou zijn, terwijl de schepen het WK-evenement al een tijd geleden had aangevraagd. Daarnaast vinden we het jammer dat de lokale horeca niet betrokken werd. We zijn niet tegen een groot scherm, maar de organisatie moet dan toch beter."