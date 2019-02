Dan toch celstraf (met uitstel) voor dealer WHW

21 februari 2019

13u44 0 Liedekerke Een 29-jarige man uit Liedekerke is veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden, waarvan 10 met uitstel, voor het dealen van cannabis. Eerder kreeg hij de opschorting, maar omdat hij zich niet hield aan de voorwaarden kreeg hij nu een zwaardere straf.

De man kreeg in 2016 de opschorting. Nochtans had hij meer dan 500 gram cannabis verkocht. “Amai, nooit had u dat cadeau van mij gekregen”, reageerde de rechter bij wie hij dit keer moest verschijnen. De opschorting was gekoppeld aan enkele voorwaarden. Een ervan was ingaan op uitnodigingen van de probatiecommissie. “Meneer was echter meer af- dan aanwezig”, aldus het parket. Daarom mocht de man zich nu bij een andere rechter komen verdedigen over zijn afwezigheden. “Ik ben administratief niet zo sterk”, klonk zijn verweer. De rechter vond dit maar een flauw excuus en gaf hem een ‘echte’ straf. Omdat hij invalide is, besloot de rechter geen werkstraf te geven.