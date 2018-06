Cyriel en Jacqueline halve eeuw getrouwd 12 juni 2018

Cyriel Boeynaems (73) en Jacqueline Beyens (73) hebben onlangs hun gouden huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen tijdens een bal in Halle. Hij was officier in het leger, zij ging aan de slag als kleuteronderwijzeres. Jacqueline schildert en Cyriel houdt zich bezig met stamboomonderzoek. Ze werken nog in de tuin en houden van reizen. Ze kregen twee kinderen en vier kleinkinderen.





(SMH)