Celstraf en auto kwijt na achtste veroordeling 02 mei 2018

02u25 0 Liedekerke P.V. is haar wagen kwijt nadat ze nog maar eens betrapt werd achter het stuur van de auto tijdens een rijverbod.

Vorig jaar werd ze in Liedekerke gespot door een ANPR-camera terwijl ze op dat moment al maanden rijverbod had openstaan en ook al levenslang rijongeschikt verklaard werd. Ze bleek op weg naar haar moeder in Ninove. De voorbije jaren liep ze al zeven veroordelingen op. "Haar grootste probleem was de drugs", vertelde haar advocaat in de rechtbank. "Maar intussen is ze wel in een behandeling en legt ze maandelijks urinetesten af. Mijn cliënt kreeg haar straf bij verstek in Dendermonde en besefte wel de draagwijdte van het vonnis niet."





Rechter Johan Van Laethem vond het welletjes. "Verwachten jullie nu nog een geschenk?" vroeg hij zich af.





Drie maanden cel

De vrouw kreeg een celstraf van drie maanden en nog eens een jaar rijverbod. Ze moet ook alle examens opnieuw afleggen als ze ooit nog met een auto wil rijden en de Seat Ibiza waarmee ze betrapt werd, is ook nog eens verbeurd verklaard. (BKH)