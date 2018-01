Celstraf dreigt na vijfde vluchtmisdrijf 02u28 0

Y.B. kijkt aan tegen een celstraf nadat hij voor de vijfde keer vluchtmisdrijf pleegde na een ongeval. De feiten dateren van 2 maart 2016, toen B. in Liedekerke botste terwijl hij eigenlijk een rijverbod moest uitzitten. Bij dat ongeval raakte ook een vrouw gewond. Omdat de man al elf veroordelingen op zijn palmares heeft, vorderde de procureur een celstraf van één jaar, een forse boete, en een levenslang rijverbod. "Mijn cliënt heeft zich intussen wel aangesloten bij de AA om zijn alcoholprobleem aan te pakken", voerde zijn advocaat aan. "Hij is ook geslaagd voor de proeven die hij opgelegd kreeg." De procureur vroeg zich wel af of er dan gewacht moest worden tot de man iemand zou doodrijden. Rechter Dina Van Laethem besloot om haar uitspraak uit te stellen. (BKH)