Carnavalsstoet gaat nog één keer uit (in light-versie) DRIE VAN DE VIER BASISSCHOLEN TREKKEN ER STREEP ONDER MICHIEL ELINCKX

24 januari 2018

02u28 0 Liedekerke De carnavalsstoet van de vier lokale basisscholen, een hoogtepunt voor veel inwoners, gaat op 9 februari een laatste keer uit. En dan nog in een light-versie, want enkel basisschool De Bij doet nog mee. "Liedekerke is geen carnavalsgemeente, zoals bijvoorbeeld Ninove dat wel is", klinkt het.

De jaarlijkse stoet was iets waar heel wat inwoners van Liedekerke naar uitkeken. Tien jaar lang stapten meer dan vijfhonderd kinderen verkleed door het centrum van de gemeente. Maar vorige week maakten de directies van De Knipoog, De Boomgaard en Sint-Antonius bekend dat zij niet langer zullen deelnemen. "Liedekerke is geen carnavalsgemeente", zegt Phara Schouppe, waarnemend directrice van basisschool De Boomgaard. "Daarnaast willen we onze leerkrachten en leerlingen de lange tocht besparen. De kleuters moesten van de school naar het verzamelpunt stappen en dan nog eens kilometers afleggen. De stoet was gewoon té lang. Het was meer een opdracht dan een leuke activiteit geworden."





Nog een factor die mee de doorslag gaf: het weer. Vorig jaar was het een natte carnaval, met heel wat kinderen die doordrenkt naar huis gingen. "Sommigen waren helemaal verkleumd en werden ziek", aldus Schouppe. "Dat is natuurlijk niet prettig, zo bij het begin van de krokusvakantie. Ook de ouders hebben overigens over de stoet geklaagd. Sommige kinderen droegen niet meer dan hun carnavalsoutfit. Dan kan het héél koud zijn."





Indoor feestje

Toch wil dit niet zeggen dat het carnavalsfeest uit Liedekerke verdwijnt. De basisscholen willen er mee doorgaan, maar dan wel binnen de schoolmuren. "Deze beslissing werd in het belang van de kinderen genomen", legt Schouppe uit. "De drie basisscholen delen dezelfde mening: we willen onze leerlingen het carnavalsfeest niet ontnemen en daarom wordt het binnen de scholen georganiseerd. Dat zal ook prettiger zijn voor de kinderen. In de plaats van een lange wandeltocht kunnen we nu meer activiteiten organiseren. Voorts zullen er projecten in het teken van carnaval staan."





Onderwijsschepen Steven Van Linthout (CD&V) werd intussen al officieel op de hoogte gebracht van de beslissing van de schooldirecties. Enkel basisschool De Bij wil op vrijdag 9 februari nog een optocht houden. "Maar dat zal op een kleiner parcours gebeuren", aldus Van Linthout. "En volgend jaar wordt de stoet helemaal afgeschaft. Het is niet opportuun om de veiligheidsdiensten in te schakelen voor een kleine tocht, maar we kunnen de scholen ook niet verplichten om deel te nemen."