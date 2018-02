Burgemeester Wynant gaat niet voor vierde termijn 26 februari 2018

02u42 0 Liedekerke Burgemeester Luc Wynant (CD&V) gaat niet voor een vierde ambtstermijn. Hij wil de fakkel doorgeven aan de volgende generatie.

Wynant is nu al achttien jaar burgemeester in Liedekerke. In 2012 begon hij met 1.097 voorkeursstemmen aan wat nu zijn laatste termijn blijkt te zijn. "Hij laat het roer nu over aan een nieuwe generatie, die klaarstaat om Liedekerke verder uit te bouwen", zegt afdelingsvoorzitter Geert Bronselaer. "Na drie legislaturen is het genoeg geweest, burgemeester Wynant wil liever tijdig stoppen. Steven Van Linthout zal in oktober de lijst van CD&V-plus aanvoeren. De tweede plaats is voor gemeenteraadslid Rita Triest. Luc Wynant blijft uiteraard wel het CD&V-plus-project volop steunen, en zal samen met Etienne Schouppe de lijst duwen. Maar voor alle duidelijkheid: ook al krijgt hij de meeste voorkeursstemmen, toch zal Luc Wynant niet in aanmerking komen voor het burgemeesterschap. Hij kan eventueel wel een andere functie bekleden."





De partij maakte ook twee nieuwe en opvallende namen bekend: onafhankelijk OCMW-raadslid Brian De Geest en Peter Pauwels, die Open Vld in december verliet.





