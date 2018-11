Broodautomaat in de Bellebeek geduwd Tom Vierendeels

18 november 2018

17u53 0 Liedekerke Ter hoogte van GS Cars in de Driesstraat, op de grens van Liedekerke met Teralfene, hebben vandalen een loodzware broodautomaat in de Bellebeek gekieperd. Er werd klacht ingediend bij de politie. Die is een onderzoek gestart naar de daders.

Bakker David De Mey kon zijn ogen zondagochtend niet geloven. “Rond 8 uur arriveerde ik aan de automaat om het brood aan te vullen”, vertelt hij. “Maar dan stelde ik vast dat mijn automaat in de Bellebeek lag. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Zo’n machine weegt 320 kilogram, dus je moet er toch ook heel wat moeite voor over hebben.” David verwittigde de politie. “En ik heb klacht tegen onbekenden ingediend”, verklaart hij. “Mogelijk zijn er camerabeelden van bewakingscamera’s uit de buurt. De brandweer is ook ter plaatse gekomen om de automaat uit het water te halen, maar dat bleek niet onmiddellijk mogelijk. Hierdoor zal dit pas maandag gebeuren.”

Zo’n broodautomaat kost een pak geld. “Deze was wel ‘maar’ een occasie”, verduidelijkt David. “Enkele weken geleden was een onverzekerde vrouw ertegenaan gereden. Voor enkele duizenden euro’s kon ik deze automaat van een jaar oud op de kop tikken. Intussen wilde ik mijn netwerk van automaten uitbreiden en heb ik negen gloednieuwe machines gekocht. Eentje daarvan zal ik dus noodgedwongen in de Driesstraat moeten zetten. Die kosten een drievoud van de tweedehandse. Bij de getroffen automaat investeerde ik wel ook nog eens achthonderd euro in de reclamepanelen.”

De automaten zijn niet verzekerd. “De kostprijs om zo een toestel te verzekeren ligt enorm hoog. Dat is niet rendabel in vergelijking met wat ik uit de automaat van inkomsten haal.” David heeft het raden naar het motief. “Gaat het om vandalisme of jaloezie? Geen idee”, klinkt het. “Maar jaloers moet niemand op mij zijn. ‘s Nachts sta ik op om brood te bakken en werk dus dagelijks veel en hard om mijn boterham te verdienen. Het is een harde stiel.”

Getuigen kunnen zich altijd melden bij de lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) of bij Bakkerij De Mey in de Meersstraat in Liedekerke. Het vandalisme gebeurde zaterdagnacht tussen 22 uur ‘s avonds en 8 uur ‘s morgens.