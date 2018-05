Brokkenmaker opnieuw onder invloed 29 mei 2018

Politierechter Johan Van Laethem kreeg een oude bekende voor zich. M.A. reed immers opnieuw rond onder invloed van alcohol. Dit keer werd hij op 10 september betrapt met 1,77 promille alcohol in het bloed. "En dat terwijl hij vorige keer ook al onder invloed een ongeval met gewonden veroorzaakte en wegvluchtte", aldus een boze rechter Van Laethem. "De beklaagde liet zich vertegenwoordigen door een advocaat die weinig goeds aan te brengen had. "Dit gedrag is onbegrijpelijk", aldus de rechter nog. "Hij heeft een kind van 2 jaar. Dan verwacht je toch dat hij zijn leven in handen neemt." De man ging dit keer naar huis met een boete van 2.000 euro, waarvan 1.200 euro met uitstel, en een rijverbod van drie maanden. Hij moet ook medische en psychologische examens opnieuw afleggen. (BKH)