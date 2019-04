Brian De Geest werkt aan tweede fototentoonstelling over Liedekerke (en heeft jouw hulp nodig) Michiel Elinckx

19 april 2019

13u46 9 Liedekerke Fotograaf Brian De Geest is momenteel bezig met zijn nieuw werk ‘Likert, uit de lucht gegrepen’. De Geest wil luchtfoto’s maken van Liedekerke vanuit een vliegtuigje. Hij doet ook een oproep naar de inwoners toe.

De Geest bracht in 2015 zijn eerste expo ‘Likert, door het oog van de lens’. Daarbij fotografeerde hij historische gebouwen in het Liedekerkse straatbeeld. Nu is hij bezig met een tweede project, dat eind 2019 te bezichtigen zal zijn. “Het thema voor mijn volgende tentoonstelling is ‘Likert, uit de lucht gegrepen’”, vertelt Brian. “Daarvoor doe ik beroep op een sportvliegtuigje, waaruit ik verschillende beelden van Liedekerke zal maken. Het moeten uniek tijdsdocumenten worden. Ik denk maar aan het station van Liedekerke, dat net volledig heringericht is. Wat vroeger een oud station was, is nu een modern gebouw.”

Voor zijn nieuwe expo doet Brian ook een oproep naar de inwoners van Liedekerke. “Iedereen die verborgen plekjes in Liedekerke weet zijn, mag dat mij altijd laten weten. Ik woon in Liedekerke, maar iedere gemeente heeft geheime plekjes, waar slechts enkele mensen iets van weten. Daar wil ik me zeker op focussen.” Wie een suggestie wil doen, kan een mail sturen naar degeestbrian@hotmail.com.