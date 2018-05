Brandweer trekt in bij Civiele Bescherming HULPVERLENINGSZONE BRENGT ADMINISTRATIE ONDER IN ZONEHUIS TOM VIERENDEELS

29 mei 2018

02u57 0 Liedekerke De administratie van brandweerzone Vlaams-Brabant West verhuist naar de site van de Civiele Bescherming in Liedekerke. Op termijn zal ook een loods voor de opslag van materiaal in gebruik genomen worden. Interventievoertuigen komen er niet te staan.

Nadat eerder bekend geraakte dat de private ziekenwagendienst Ambuce de dringende geneeskundige hulp voor de regio van de Civiele Bescherming zal overnemen, was al een klein deel van de grote site ingevuld. De zoneraad van de brandweer Vlaams-Brabant West heeft nu beslist om een ander groot deel van de site in te nemen. Het moderne administratieve gebouw aan de straatkant zal dienst doen als zonehuis.





Huurpand

"Momenteel zijn de administratieve diensten zoals de personeelsdienst ondergebracht in een gebouw dat we huren van de stad Vilvoorde", zegt Alain Habils van de brandweerzone. "Verder is er ook een magazijn dat we huren om voorraadgoederen zoals zeep en toiletpapier en brandweermateriaal te stockeren."





Het zonehuis op de Luchthavenlaan was sowieso tijdelijk. "Hoewel de twee gebouwen groot zijn, worden ze te krap", gaat Habils verder. "Daarom zagen we een grote opportuniteit in de site van de Civiele Bescherming. Daar is veel meer ruimte en we kunnen alle diensten centraliseren, wat veel efficiënter zou zijn. Op termijn kunnen we er mogelijk zelfs een werkplaats en onderhoudsdienst onderbrengen. Voor ons zullen er een veertigtal personeelsleden tewerkgesteld worden."





Het huidige zonehuis kost jaarlijks 60.000 euro en wordt gehuurd tot 2022. Daar komt dan nog 40.000 euro per jaar bij voor het magazijn. De kostprijs voor het gebruik van de site van Binnenlandse Zaken in Liedekerke zou de zone volgens een raming jaarlijks 52.000 euro kosten, zonder gebruik van een loods. Daar komt een eenmalige kost van 100.000 euro bij om alles in te richten. Mogelijk zal een deel van het gebouw nog onderverhuurd worden om de kosten te recupereren. De verhuis zal wel niet voor 2020 gebeuren.





Bonte misnoegd

Alleen de burgemeesters van Vilvoorde, Machelen en Zaventem stemden tegen het voorstel. Burgemeester Hans Bonte (sp.a) van Vilvoorde is misnoegd. Hij wilde een nieuwbouw optrekken waar plaats zou zijn voor de brandweer, de politie en een rechtbank. "Ik ben er niet zo zeker van dat dit scenario voordeliger is, zeker als je de aanpassingen die op de site moeten uitgevoerd worden meetelt", zegt Bonte. "Ik stel ook vast dat de collectieve verontwaardiging over de sluiting van de Civiele Bescherming bij CD&V- en N-VA-burgemeesters wel héél snel is overgewaaid nadat ze van Jambon te horen kregen dat hij de site ter beschikking zou stellen."