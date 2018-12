Brandweer redt twee koeien uit mestkelder Moeilijke klus door giftige dampen en dikke brij TVP

17u33 4 Liedekerke De brandweerzone Vlaams-Brabant West is maandag enkele uren in de weer geweest om twee koeien uit een mestkelder te redden. De twee waren om een onbekende reden door de stalvloer gezakt. Volgens de hulpdiensten stellen de dieren het goed.

Het ongeval gebeurde rond 11.30 uur bij een boerderij in de Cathemlindeweg in Liedekerke, aan de grens met Kattem. De landbouwers namen de verstandige keuze zelf niet in te grijpen, want zo’n mestkelder houdt grote gevaren in. “Voornamelijk het vrijkomen van methaangas is enorm gevaarlijk”, legt brandweerofficier Frans Lelon uit. Hij houdt zelf dieren en volgde in het verleden in Engeland een opleiding om dieren te leren redden, waardoor hij de gevaren kan inschatten. Naast methaangas kunnen ook waterstofsulfide en ammoniakdampen als giftige stoffen voorkomen. “Die dampen werken verstikkend en verdringen de zuurstof.” In het verleden kwamen al meerdere landbouwers om het leven omdat ze zonder bescherming een mestkelder of -silo ingingen. Daarom is het belangrijk dat brandweerlieden zich voorzien van adembescherming met persluchtflessen vooraleer ze een mestkelder ingaan.

“Omdat de mest pas vanaf half november wordt bijgehouden - tot halfweg februari - was de kelder tot heuphoogte gevuld”, gaat Lelon verder. “Gelukkig, want hierdoor zijn de dieren niet kopje onder gegaan.” Door het niveau van de drijfmest dienden de twee brandweermannen geen duikpakken te dragen. Enkel een waadpak volstond. “En we sturen sowieso twee personen naar beneden om veiligheidsredenen”, gaat het verder. “Zo kan een er snel ingegrepen worden indien er toch iets zou gebeuren met de collega. Ze zijn ook voorzien van een veiligheidskoord zodat er ook van bovenaf ingegrepen kan worden.”

Uiteindelijk verliep de reddingsactie zonder problemen, al nam de interventie heel wat tijd in beslag. “Het grote probleem in zo’n geval is de kleine beweeglijkheid die je hebt in de brij”, klinkt het verder. “Dat is geen water waar je zomaar kan doorstappen. Je kan het vergelijken met drijfzand – ook in de mest kan je snel wegzakken. Die koeien moet je bovendien ook nog aansturen door de smurrie. Het gaat zoals in dit geval niet altijd om een open ruimte, maar een kelder die verdeeld is in ‘gangen’.”

Met een verreiker van de landbouwer konden de twee koeien op het droge worden gehesen. Een veearts ontfermde zich over de dieren en volgens de brandweer stelden beide beesten het goed. Niet enkel de twee koeien kregen een stevige wasbeurt, ook de kledij en het materiaal van de brandweer werd ter plaatse al gereinigd. De kledij zal nog een professionele wasbeurt krijgen, zoals dat ook het geval is na een brand.