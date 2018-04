Brandje in kelder van rusthuis Sint-Rafaël 14 april 2018

02u38 0 Liedekerke Brandweer en Civiele Bescherming rukten vrijdagavond uit naar woonzorgcentrum Sint-Rafaël in de Kasteelstraat.

Daar was brand uitgebroken in de kelder. Uiteindelijk bleek er enkel een smeulbrand te woeden in een luchtkoker van de buitenkant naar de kelder. Een bewoner gooide vermoedelijk een brandende sigaret naar buiten. De hulpdiensten hadden het vuur snel gedoofd. Er was geen rook of CO aanwezig in het gebouw. Evacuaties waren niet nodig, al werd het pre-Medisch Interventieplan wel afgekondigd. Hierdoor kwamen twee ziekenwagens ter plaatse. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt. Verschillende familieleden van bewoners kwamen ter plaatse, zoals Arne Van Den Haute. "Ik hoorde dat er veel hulpdiensten ter plaatse waren en maakte mij wel wat zorgen om mijn meter", klonk het bij de jongeman. "Maar uiteindelijk bleek er gelukkig niets ernstigs aan de hand." (TVP)