Bootje van François en Greta vaart vijftig jaar 28 juli 2018

François Jacobs (71) en Greta Breynaert (71) uit Liedekerke stapten een halve eeuw geleden in het huwelijksbootje, en dat mocht uiteraard gevierd worden. Ze leerden elkaar kennen tijdens de kermis in zaal Germinal. Hij werkte als bankbediende bij BBL-ING, zij was als stikster aan de slag bij een textielbedrijf in Brussel. Beiden houden van reizen en wandelen. François onderhoudt de tuin, Greta houdt van naaiwerk. Ze kijken samen ook graag televisie.





(SMH)