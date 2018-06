Bootje Jean-Pierre en Monique vaart halve eeuw 14 juni 2018

02u26 0

Jean-Pierre Hautekiet (72) en Monique Mertens (72) uit Liedekerke hebben onlangs de vijftigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen in een dancing in Brussel en trouwden in Anderlecht. Hij werkte als bediende bij AG Insurance, zij bij Vanden Borre. Jean-Pierre is nog graag bezig in zijn tuin, terwijl Monique van koken houdt. Samen spelen ze vaak een gezelschapsspel. Hun gezin groeide met een dochter, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.





(SMH)