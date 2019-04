Bijna 200 bestuurders geflitst, één chauffeur speelt rijbewijs voor 15 dagen kwijt Tom Vierendeels

03 april 2019

16u53 0 Liedekerke De politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) hield dinsdag verkeerscontroles in Affligem en Liedekerke waarbij zowel een snelheidscontrole werd uitgevoerd als een alcoholcontrole. Net geen tweehonderd hardrijders werden betrapt op twee locaties.

Het anonieme flitsvoertuig van de zone werd in Liedekerke langs de Pamelsestraat opgesteld. Maar liefst 115 bestuurders reden er sneller dan de vijftig kilometer per uur die toegelaten is. Een persoon werd aan 89 kilometer per uur geflitst. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken en hij zal zich later nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden. In totaal werden 28 bestuurders onderworpen aan een ademtest, maar niemand blies positief. Er werden wel bekeuringen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van de gsm achter het stuur en voor het niet bezitten van de correcte documenten die nodig zijn om gevaarlijke stoffen te vervoeren.

In Affligem vond de controle in de Molenstraat plaats. Hier reden 84 chauffeurs sneller dan de toegelaten vijftig kilometer per uur. Niemand van de 41 gecontroleerde bestuurders had te diep in het glas gekeken. Twee chauffeurs werden wel geverbaliseerd omdat ze niet in orde waren met de nummerplaat op hun aanhangwagen. Ook hier kreeg een chauffeur een boete omdat hij de veiligheidsgordel niet droeg.