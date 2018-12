Bibliotheek krijgt nieuw kindergedeelte Michiel Elinckx

11 december 2018

16u00 1 Liedekerke De Liedekerkse bibliotheek heeft een nieuw stukje bib voor de allerkleinsten. Met ‘Leren lezen bib’ en ‘Minibib’ zijn er twee nieuwe onderdelen waar kinderen zich kunnen uitleven.

Kinderen kunnen in het kindergedeelte lezen in de leeshut of op een van de mobiele zitkussens. Naast een hele reeks kleuter- en peuterboeken start de bibliotheek met twee nieuwe projecten. Met de anderstalige voorleesrugzakjes worden anderstalige kinderen gestimuleerd om Nederlands te leren. Zo zullen er voorleeszakjes ter beschikking zijn in onder het Russisch, Spaans, Arabisch, Turks, Portugees, Frans en Italiaans. Tot slot kunnen kinderen kennismaken met kamishibai - beter gekend als Japanse vertelplaten. De combinatie van voorlezen en theater moet de kinderen onderdompelen in een verhaal. Daarnaast werden de luisterboeken in een nieuw jasje gestoken.