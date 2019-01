Bestuurscoalitie stelt eerste beleidsprioriteiten voor Michiel Elinckx

10 januari 2019

16u39 0 Liedekerke De nieuwe bestuurscoalitie van burgemeester Steven Van Linthout heeft haar beleidsprioriteiten voor de komende legislatuur voorgesteld. Rond die prioriteiten wordt het definitieve beleidsplan opgemaakt.

Het gemeentebestuur wil de projecten afwerken die het de vorige legislatuur reeds voorbereidde. Daarnaast moeten de gemeentefinanciën in het oog gehouden worden. Bij nieuwe projecten zullen burgers inspraak krijgen. Daarbovenop wil de coalitie blijven investeren in de bestaande sport- en cultuurinfrastructuur, zoals de bibliotheek en GC Warande. “Daarnaast zal de verkeersveiligheid over het hele grondgebied verhoogd worden”, staat in de gemeentelijke beleidsprioriteiten. “Voetgangers en fietsers worden prioritair behandeld, zeker in school-, sport- en recreatieomgevingen.” Het gemeentebestuur wil projecten opstarten om verouderde buurten te saneren en renoveren. Tot slot wordt er een burgerbegroting ingevoerd, waarbij burgers beslissingsrecht krijgen over de planning en uitvoering van specifieke beleidspunten - zoals bij de inrichting van een nieuw speelplein. Het bestuur wil ook de intergemeentelijke integratiedienst versterken en inzetten op kennis van de Nederlandse taal.