Bestuurder witte Porsche vrijgelaten 10 juli 2018

De bestuurder van de witte Porsche die vrijdagochtend mogelijk het zware verkeersongeval op de N208 veroorzaakt heeft, werd afgelopen weekend na verhoor vrijgelaten. Rond 5 uur 's ochtends botsten een Volkswagen Passat en een Audi Q2 frontaal tegen elkaar. De chauffeur van de Passat, een 29-jarige uit Liedekerke, werd uit het wrak geslingerd en in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Voorlopig is er geen verdere informatie over zijn toestand. De chauffeur van de Audi verklaarde net voor het verliezen van het bewustzijn dat hij werd ingehaald door een witte Porsche. Hierdoor moest de twintiger, die uit de andere richting kwam, remmen en uitwijken met het ongeval tot gevolg. De bestuurder van de Porsche kon vrijdagnamiddag opgepakt worden na een tip. Volgens het parket waren er onvoldoende bewijzen dat hij het ongeval veroorzaakt zou hebben. (TVP)