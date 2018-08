Ben Bessemans trekt Vlaams Belang-lijst 24 augustus 2018

Ben Bessemans wordt de kopman voor Vlaams Belang Liedekerke. Bessemans kondigde in 2015 zijn politiek afscheid aan, maar komt daar nu op terug. In 2000 raakte Bessemans verkozen tot provincieraadslid en 2012 werd hij verkozen tot OCMW-raadslid. Vlaams Belang kondigde eveneens vier andere kandidaten voor hun lijst aan. Lydia Sorgeloos neemt plaats twee in, gevolgd door Eddy De Klerck, Ingrit De Klerck en Rudy Beeckman. De partij wil zich vooral focussen op migratie en veiligheid. "Vlaams Belang wil dat er opgetreden wordt tegen elke daad die de onveiligheid in de gemeente vergroot", zegt voorzitster Vanessa De Bolle. "Nultolerantie moet ook gelden voor drugsgebruik, vandalisme en overlast. Daarnaast wil onze partij de vervreemding stoppen door de invoering van een vestigingsstop." Vlaams Belang Liedekerke haalde in 2012 7,7 procent van de stemmen - goed voor een zetel in de gemeenteraad.





(MEN)