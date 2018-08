Beenhouwers Jan en Simonne zijn 50 jaar getrouwd 28 augustus 2018

Jan Van Vaerenbergh (76) en Simonne Van Droogenbroeck (72) uit de Houtmarktstraat 83 in Liedekerke hebben hun gouden huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen tijdens de kermis in Pamel. Jan was beenhouwer. Simonne stond mee in de zaak om de klanten te bedienen. Jan en Simonne fietsen graag en genieten zoveel als het kan. Simonne maakt nog kleedjes en Jan helpt regelmatig in de slagerij. Ze zijn de fiere ouders van Wim en Mariëlle en de grootouders van Mattiz, Matthias en Laura.





