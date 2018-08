Backstage De Warande wordt vernieuwd 04 augustus 2018

Momenteel wordt de backstage van GC De Warande vernieuwd. De ruimte, waar artiesten zich opmaken voor hun optreden, was volledig verouderd. De gemeente Liedekerke besloot te investeren in een verbouwingswerken.





"Na de zomervakantie moet de vernieuwde backstage afgewerkt zijn", zegt cultuurschepen Hans Eylenbosch (sp.a). "Nu staat er nog een oude keuken die niemand gebruikt. Om de artiesten beter te ontvangen, hebben we deze investering voorzien. Het is een opwaardering voor GC De Warande, waar praktisch iedere week optredens zijn." (MEN)