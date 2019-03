Autopsie bevestigt: geen sprake van gewelddadig overlijden bij vrouw (36) uit Fabriekstraat Tom Vierendeels

19 maart 2019

16u14 0 Liedekerke Ook een autopsie kan voorlopig nog geen uitsluitsel geven over de doodsoorzaak van de 36-jarige Sofie S. uit de Fabriekstraat. Wel bevestigt die autopsie dat er geen sprake is van een gewelddadig overlijden.

Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat de autopsie van vandaag heeft uitgewezen dat er geen tussenkomst van een derde is bij het overlijden van de jonge vrouw. “De exacte doodsoorzaak is niet vastgesteld, maar in ieder geval gaat het dus niet om een gewelddadig overlijden”, laat het parket weten. Het is niet duidelijk of er nog verder toxicologisch onderzoek volgt.

De dertiger overleed zaterdag en volgens het parket leek ze te zijn overleden in haar slaap. Toch werd een onderzoek geopend gezien de jonge leeftijd en de doodsoorzaak niet onmiddellijk vast te stellen viel. Onderzoek door het labo en een wetsdokter op zaterdag leken kwaad opzet te kunnen uitsluiten. Een autopsie bevestigt nu dat de vrouw niet met geweld om het leven is gebracht.