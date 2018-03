Auto tegen paaltje 08 maart 2018

In de bocht tussen de Vogelenzang en de Suikerstraat in Lede heeft een automobilist uit Liedekerke gisteren omstreeks 13.30 uur de controle over het stuur verloren. Zijn wagen eindigde tegen een houten paaltje en liep aardig wat schade op. De bestuurder zelf kwam er met de schrik vanaf. (KMJ)