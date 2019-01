Auto nemen na carnavalsfeest eindigt voor de politierechtbank Tom Vierendeels

30 januari 2019

18u35 0 Liedekerke Een jongeman uit Roosdaal moest zich woensdag voor de Halse politierechtbank verantwoorden nadat hij in Liedekerke onder invloed achter het stuur betrapt werd. De jongeman bleek van carnaval Aalst te komen.

De jonge student werd op 12 februari vorig jaar betrapt met 1,35 promille in het bloed. Hij bleek toen nog geen twee jaar in het bezit te zijn van rijbewijs De kerel had de trein van Aalst naar Liedekerke genomen, maar kroop daar achter het stuur om thuis in Roosdaal te geraken. De rechter begreep het niet. “Je deed wat je moest doen tot in Liedekerke”, klonk het. “Er was zelfs sprake van ijzel op de weg. Wat als ze toen bij uw moeder -die ook naar de rechtbank kwam red.- moesten gaan aanbellen en vragen om even te gaan zitten? Wij zien hier die gebroken ouders verschijnen die zoiets meemaken.”

De jongeman kreeg een werkstraf van 46 uur, een extra rijverbod van zes dagen hij moet zijn theoretisch examen opnieuw afleggen.